貓、狗是最常見的寵物，養豬做寵物就較少見。韓國一名清純美女最近就因為養了兩隻豬和4隻貓而爆紅。其中一隻名為「粉豬」的豬，連動物行為專家都指「智商比狗還高」，懂得聽超多指令，網民笑言「養豬好過養男朋友！」

雖然粉豬是迷你豬，但體型亦相當大／YouTube@꿀꿀한 냥냥이GGNN

杏子（左）與粉豬（右）／IG@pingu_pig_

為毛孩開設專屬YouTube

今年23歲的韓妹全京善（譯音），在YouTube以「꿀꿀선아」（ASMR Suna）之名活動，擁有169萬訂閱者。大約1年前，她再為家中的2隻豬和4隻貓開設新頻道「꿀꿀한 냥냥이GGNN」，記錄與毛孩的生活，至今累積超過20萬訂閱者。

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超聰明寵物豬

雖然我們在罵人的時候，經常會說對方「像豬一樣笨」，但其實牠們並不笨！全京善所養的兩隻豬，分別是現年2歲的粉豬及1歲的杏子，牠們跟很多寵物犬一樣，都能聽得懂很多指令，十分聰明。本性貪吃的豬豬，為咗食竟然識做「呢樣嘢」！

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小時候情意結

全京善指，小時候已經十分喜歡豬，「經常都會買豬的公仔回家」。有一次，偶然在網上看到一隻豬吃曲奇的影片後，就深深陷入了豬的魅力之中，所以便決定領養粉豬和杏子。為了牠們，她更由市區搬到郊區居住，堅持每天帶牠們散步。

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迷你豬真係迷你？

她所養的兩隻豬，屬於「迷你豬」。雖然名為「迷你」，但實際上並不如此。漁護署獸醫師曾然宙在接受《香港01》訪問時指，牠們的體重一般都超過250磅，體型甚至會比藏獒大。

粉豬只得2歲，但看上去已經超肥！／YouTube@꿀꿀한 냥냥이 GGNN

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