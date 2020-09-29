韓國藝人李輝才的雙胞胎兒子李書言、李書俊，曾經因為節目《超人回來了》紅極一時。久久沒有在電視上露面的他們，最近再次在節目《年中喬遷》亮相，「暴風成長」的模樣引起了熱話。除了他們之外，其他曾經在《超人回來了》中超紅但已下車的孩子們，近況又是怎樣？

近日在《年中喬遷》中久違露面的書言、書俊／《年中喬遷》截圖

【1】李書言、李書俊

2013年3月15日出生的書言、書俊，在出生後四個半月就登上了《超人回來了》，觀眾可說是看著他們一路成長。可能因為遺傳了爸爸李輝才，他們經常都會發揮搞笑天份，做出各種趣怪的事情，因而得到觀眾的熱愛。直至2018年4月，他們便從節目下車了。現年7歲的他們，已經是小學生了！

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【2】宋大韓、宋民國、宋萬歲

2012年3月16日出生的大韓、民國、萬歲，是演員宋一國的三胞胎兒子，2014年開始出演《超人回來了》，至2016年下車。在出演當時，三胞胎有超高人氣，和爸爸瘋狂拍廣告吸金。他們最可愛的地方，應該就是吃超多東西吧！看著他們跟爸爸的「吃貨日常」就會覺得很治癒。在下車後，他們曾跟隨當法官的媽媽到法國生活一年，現時已經回到韓國讀小學了。

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【3】秋小愛

2011年10月24日出生的秋小愛，是韓國格鬥選手秋成勳和日本模特兒矢野志保的女兒。她在大約4歲的時候加入《超人回來了》，頂著一個「平陰冬菇頭」，經常向爸爸撒嬌的模樣，真是非常可愛！2016年下車後，秋小愛就甚少在電視上出現。近年，她還跟隨家人移居到夏威夷！現年已經9歲的她，已經有「逆天大長腿」，盡得父母真傳。

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【4】大發與家姐們

李在詩、李在雅、李秀雅、李雪雅、李時安（大發），都是韓國國家足球員李同國的2對雙胞胎女兒和兒子，在2007年8月14日、2013年7月18日及2014年11月13日出生。年紀最小的李時安，胎名「大發」，經常都與三、四家姐吵吵鬧鬧的模樣，真是非常可愛！轉眼間，最大的兩個姊姊今年已經13歲，其中在詩更成為了模特兒！

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【5】高昇材

高昇材，是組合水晶男孩前成員高志鎔的兒子，2014年10月6日出生，大約3歲的時候加入《超人回來了》，至去年6月下車。爸爸是水晶男孩的前成員，退出之後隱退當一名企業家，這個節目是他自退出組合後，首個固定的節目，一播出就引起熱烈討論。加上高昇材長得非常英俊，又十分醒目，所以這對父子檔有很高人氣！

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