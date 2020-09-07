置業，是不少香港人的夢想。有些人熬盡半生才能成功上車，有些人卻因為家境富裕，同時擁有幾個單位。近年來韓流興盛令韓星賺盡大錢。除了當藝人之外，不少韓星私底下其實都是超厲害的投資專家。節目《演藝通信》早前公開「擁有最多物業資產韓星排名」，上榜的都擁有超過一幢大廈！

【第5位】河正宇

坐擁超過340億韓圜物業資產的河正宇，擁有至少5幢商業大廈，每年光是收租就有超過208萬港元收入！而他自住的單位，亦是著名的高級公寓，總面積超過2600平方呎。

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【第4位】徐章勳

前韓國籃球選手徐章勳，坐擁至少470億韓圜（港元3.07億）的物業資產。

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【第3位】宋承憲

韓流始祖男神宋承憲，被稱為「演藝界的投資教科書」。他所購入的物業，10年來的升福超過1億港元。

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【第2名】權相佑

「誠俊哥」權相佑雖然在結婚後較少出來活動，不過他單靠物業資產賺的錢都夠他過世了！早前，他在節目《Radio Star》上承認，他們兩公婆擁有市值超過700億韓圜（4.5億港元）的物業資產。

【第1位】全智賢

結婚產子後偶爾才出來拍劇的全智賢，在現實中原來是超級富婆！保守估計她擁有的物業資產，已經有870億韓圜（港元5.7億）。

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