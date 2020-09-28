WhatsApp作為即時通訊軟件十分方便，不過卻有一個「罪大惡極」的功能：錄音留言。不少網民都認為錄音是一個自私的行為，因為只是方便發信人，對於收信人來說，卻是十萬個不方便。

連登有網民開PO發文，直指喜歡錄音的人為「錄音L」，更指錄音要考牌，口齒不清、說話毫無條理的，一律不可以用voice message，引來大量網民留言聲討錄音L，力數他們遇過的躁底瞬間。

真係想一拳打爆用錄音嘅人。（《失驚無神多個媽》劇照）

👇👇👇按圖看12個錄音躁底瞬間👇👇👇

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「如果prof跌咗落水， 以你讀嗰科嘅知識可以做到咩?」Facebook專頁CUHK Secrets近日出現這個問題，雖然是年經級數。不過網民的答案層出不窮，十分有新意，更引來了Ben Sir（歐陽偉豪）玩埋一份。這一類年經級數的問題，好玩之處在於每次都有新奇答案，引爆網民創意。在連登亦有一問：「如果你ex跌咗落水 以你讀嗰科嘅知識可以點做？」大家對待教授，及對待EX的方式完全不一樣，不過同樣爆笑。

立即CLICK入內文睇足本版：網民FF「教授跌落水你讀嗰科可以做到咩？」 引出Ben Sir玩埋一份

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