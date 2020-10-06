你覺得黃翠如跟洪永城，還是跟蕭正楠比較襯？近日有連登網民開PO，本來是想細數一些最終沒有在一起的螢幕情侶，可是在二樓就已經有人「搞事」，貼出了「森美、小儀」，結果網民紛紛貼出大量另類CP。

連登貼文「一人一對永遠覺得佢地（哋）係一pair既（嘅）藝人」，樓主拋磚引玉提出「方力申、鄧麗欣」和「黃宗澤、胡杏兒」，誰不知一個「森美、小儀」就令貼文歪樓，有些網民提出的CP，更是令90後會心微笑。

「無敵鴛鴦鏟」安德尊和李錦聯成為不少人心中的神級另類CP。

👇👇👇按圖看17對另類CP👇👇👇

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「如果prof跌咗落水， 以你讀嗰科嘅知識可以做到咩?」Facebook專頁CUHK Secrets近日出現這個問題，雖然是年經級數。不過網民的答案層出不窮，十分有新意，更引來了Ben Sir（歐陽偉豪）玩埋一份。這一類年經級數的問題，好玩之處在於每次都有新奇答案，引爆網民創意。在連登亦有一問：「如果你ex跌咗落水 以你讀嗰科嘅知識可以點做？」大家對待教授，及對待EX的方式完全不一樣，不過同樣爆笑。