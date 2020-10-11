所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

性交困難或者初夜恐懼，都令人十分頭痛。性治療師童嵩珍曾遇過不少相關的案例，小鐘就是一個典型的例子。在跟老婆相處時，他對於接近性器官或加以撫摸一直逃避，更發現他只能躺著硬，坐著、站著都不行。到底發生了甚麼事？

👇👇👇按圖看初夜恐懼原因👇👇👇

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回到小鐘個案，治療師發現，老婆把做愛不成功的原因歸咎於自己吸引力不足，同時老公也把許多做不了愛的責任推向老婆，對自己的性障礙卻一點也沒覺需要改善。

接著我們發現，當老公面對老婆的陰道時，會十分緊張、害怕，甚至不敢看、想吐更幾乎暈倒。這時才真相大白，原來小鐘有「性交恐懼症」。因此，不諱疾忌醫的尋求專業的協助，找出問題才能順利解決！

每個男生都很在意小弟弟的表現，長短、軟硬、持久等等，不過很少人注意到睪丸的健康。男性泌尿研究博士許藍方指出，與其關心小弟弟的大小，男生更應該關心自己蛋蛋的狀態，更為大家提供了一個超方便，洗澡時就可以做的檢測方法。