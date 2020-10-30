台灣F4事隔七年終於合體！F4成員言承旭（Jerry）、吳建豪（Vanness）、周渝民（仔仔）及朱孝天（Ken）應內地電視台江蘇衛視邀請，在今晚（30/10）8時《一千零一夜》晚會上再度合體。 其實，90後成長過程中正是台劇及台灣偶像組合最當紅的年代，風靡萬千少男少女，他/她們一出場總會伴隨震耳欲聾的尖叫聲！除了F4，還有其他經典台灣組合肯定曾經出現在你的青春裏，哪隊才是你的最愛 ?

言承旭凌晨（30日）在facebook上載F4採排時的片段，更用英文留言表示他們這隊傳奇組合將會回歸舞台，為觀眾帶來歡樂。事實上早在韓團出現前，少男少女們最迷戀的絕對是台灣偶像團體！雖然人大了或已不再輕易為偶像神魂顛倒，但重溫當年這些炙手可熱的經典台灣組合，說不定能重燃你那顆埋藏心底的少男少女心！

言承旭在facebook發文。（網上截圖）

以下8隊來自台灣的男女組合當年的風頭一時無兩，不論街頭巷尾也能看見他/她們的身影，絕對是90後的集體回憶。重溫當年站在潮流尖端的造型，現時看來又別有一番趣味。

👇👇👇點擊睇8隊經典台灣偶像組合👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：7個90後曾經迷戀過的日本男神 除了三浦春馬還有...？ 在科技時代，社會事物變化速度飛快，舊時光顯得特別珍貴。韓流之前，日本文化亦曾在香港掀起熱潮，不少90後都是看著日系男神長大的，以下7位你肯定會認識。👇👇👇立即點擊看7位男神！👇👇👇

+ 34 + 34 + 34

想看全部日系男神？點擊睇全文👉👉👉90後曾經追過的7個日系男神 佐藤健演《血色星期一》紅到現在