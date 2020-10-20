韓劇《青春紀錄》一直都有不少星級演員客串坐陣，繼徐玄振、朴敘俊、李聖經後，在《回答吧1988》中與朴寶劍飾演情侶的惠利亦於第13集驚喜登場。雖然在《青春紀錄》中二人沒有互動，但惠利在IG貼出與朴寶劍的親密合照，隨即引來網民熱議，大呼「好想再看他們合作」。除了他們之外，以下這些韓劇CP都是大家很想再看到的！

在《回答吧1988》中飾演情侶的朴寶劍、惠利

惠利日前於《青春紀錄》第13集中客串，飾演朴素丹新負責的明星李海芝

NETFLIX熱播韓劇《青春紀錄》已經接近尾聲了！劇集除了有朴寶劍主演之外，一路以來都有不少星級演員客串演出，例如徐玄振、朴敘俊、薜仁雅、李聖經等，而在剛剛播出的第13集中，再有Girl's Day成員惠利驚喜登場，飾演女主角安靜河新負責的明星李海芝。雖然在劇中，惠利和「前老公」朴寶劍沒有互動戲份，但她在IG上貼出和朴寶劍的合照，發布幾小時已經狂吸幾十萬like，不少網民留言表示「很想再看二人合作」。綜合網民的意見，《Opener》與大家熱數10對超想他們再合作的韓劇CP。

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