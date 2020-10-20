最近秘魯南部納斯卡遺址，發現了一隻樣貌甚為獵奇的花貓「納斯卡線」（Nazca Lines），有指該圖案來自西元前200-100年間，不少網民都對圖案外型嘖嘖稱奇，因為實在有點醜，莫非當年喵星人真的是如此模樣？

納斯卡線，是位於納斯卡線沙漠的古老地表雕刻或圖畫，由於所佔面積十分大，通常需要從高空才看得清楚。近日秘魯文化部在納斯卡遺址進行維護工作時，發現了一個新的貓圖案納斯卡線。其實除了納斯卡線，中世紀也有不少謎樣動畫作，一些我們常見的動用，在畫家筆下卻令人黑人問號。

秘魯南部發現了一隻樣貌甚為獵奇的花貓「納斯卡線」。

外國Daniel Holland熱愛歷史及藝術，早前搜集了一些中世紀的畫作，更分享到twitter。引來大量網民圍觀，競猜畫中物種是甚麼。

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每年都會舉辦的「搞笑動物攝影大賽」，公開44張入圍照片讓網民投票，一如以往喧高質之餘，更笑到網民GAP GAP聲。今年的入圍作品不論海陸空都有，過去一直是穩膽的猴子，今年一樣表情多多，萌呆的小鳥也有不少佳作。不過令人意外的是，海中動物意外地笑點滿滿，個人最喜歡是是那隻舉中指，表情極盡嘲諷的海龜，你又喜歡哪一張呢？

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