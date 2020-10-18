【性愛那些事#72】做愛時間長短不重要？　拆解持久力真正意思

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

男生十分關心自己的表現，怕太快會被認為是早洩，太久女伴又會受不了。常常有人問「持續多久的性愛，才會令對方滿意呢？」性治療師童嵩珍表示，每次聽到這個問題，都會認為對方錯了重點，問錯了問題，時間其實不是大家要注意的事。

常常有人問「持續多久的性愛，才會令對方滿意呢？」

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持久力的重點不是愈久愈好，更進一步是如何配合對方的節奏，最理想當然是男生可以控制自己射精的時間，想射就射，想不射就不射。情趣女王SallyQ分享日本大師級性治療師亞當德永的經驗，教大家一套呼吸方法，持續訓練助你控精得心應手。

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除了早洩之外，原來有假陽痿？勃起障礙大家經常聽，有時候力不從心，或者一戴上安全套就會軟掉，都會懷疑是否身體出了問題？有些情況下硬不起是正常現象？SallyQ為大家一一拆解陽痿的成因、補救方法，以及一些小誤會。

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