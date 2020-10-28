日本人氣動畫《棋靈王》（又譯《棋魂》）近日被愛奇藝改編為真人版，由胡先煦、張超等人主演，並在昨日（27日)首播，因作品設定被改為以 1997 年香港主權移交為起點，引起網民熱議。看著宣傳照，不禁感嘆心中的童年回憶又被「真人毀原作」。除了《棋魂》，其實90後也有不少令人難忘的動畫，當中更有不少女生沉迷過。

《棋靈王》（又譯《棋魂》）是不少90後男女的兒時回憶。

說起兒時回憶，每個小朋友的快樂童年，一定少不了卡通動漫的陪伴。有時候甚至因為太喜歡而沉迷到動畫的劇情當中，幻想自己也是女主角。除了一些長壽動漫例如多啦A夢、柯南之類，其實有不少短篇動畫都令人難以忘懷，但唔講大家可能唔會記得，一講就會浮現好多畫面，以下8套動畫，90後女仔就算無睇過，都一定會記得當中片段。

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在社交網站上，很多人會發起挑戰，近年就有「Ice Bucket Challenge」和「10 Year Challenge」等，吸引別人給Like和分享。日本也流行一種吸Like的玩法，有些插畫師會在Twitter上載插圖，並揚言有多少Like就會繼續畫指定內容。最近有一位插畫師也玩這種遊戲，結果一發不可收拾。

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