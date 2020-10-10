在社交網站上，很多人會發起挑戰，近年就有「Ice Bucket Challenge」和「10 Year Challenge」等，吸引別人給Like和分享。日本也流行一種吸Like的玩法，有些插畫師會在Twitter上載插圖，並揚言有多少Like就會繼續畫指定內容。最近有一位插畫師也玩這種遊戲，結果一發不可收拾。

插畫師OONO_TARO_B在Twitter發表一張嬰兒插畫，表示每收到一個Like，寶寶就會成長一日，即是每360個Like就會大一歲，藉此吸引大家給Like。結果在發帖後一日後竟然已經收到超過10萬個Like，他並沒想到有這麼大迴響，但還是遵守承諾畫出了這個插畫寶寶的成長經歷。他以年歲為單位，畫出寶寶由出生到老的故事，雖然平淡但卻超寫實，讓網民感動不已。由於太受歡迎，他還直接推出插畫繪本發售。《開罐Opener》記者為大家整理了一些其中一些故事情節。

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同場加映︰日本畫師將東京變世界末日

新海誠製作的動畫電影《你的名字》由年初開始已有傳會拍真人版，近日終於敲定會由韓裔導演 Lee Isaac Chung執導。說起新海誠，他所製作的動畫背景細膩度極高，每一幀畫都極度唯美，堪稱「背景之神」。不過日本有一位名叫「東京幻想」的畫師出了一本以廢墟化的東京為題材的作品集，細膩度可媲美新海誠，獲網民激讚。

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