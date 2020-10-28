FaceApp又有新玩法，繼之前可以將人變成童顏之後，有網民發現原來可以將人一秒變韓星，更在不同國家領導人之間試驗。《開罐》找來了15位香港人一定識的名人，試下將馬雲、林作都變成韓星，結果...

用FaceApp變性、加鬍鬚已經被玩到爛，網民開始良心發現，幫其他名人扮靚靚，只要有filter，個個都可以係韓星，連平時十分不爽的耿爽，都可以一秒變型爆idol，顏值更提高不少。《開罐》更試了近日十分火爆的話題人物林作，發現連FaceApp都救佢唔到。

網上流傳金正恩的韓星照。

小編會先放出原照，之後就是filter後的照片，最後是兩者的對比圖，一起來看看FaceApp的威力吧！

👇👇👇按圖看15位名人大變身👇👇👇

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謝霆鋒再次被封「米芝蓮之友」，亦引起網民熱議，笑稱他是被歌星耽誤的大廚。Ｃhef le mon在《十二道鋒味》中大展身手，亦有在其他領域留下佳話，例如MK Rock《活著viva》中的單線solo、用腳趾解鎖開門等等。係鋒味定膠味，就睇你點睇了。

立即CLICK入內文睇足本版：謝霆鋒獲頒米芝蓮之友 7個經典派膠時刻：腳趾解鎖、扶乩式唧醬

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