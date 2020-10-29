《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》近日在日本上映，上映10日已成為日本電影歷史上最快破100億票房的電影。而在香港上映的日期是11月12日，相信香港粉絲已經引頸以待。在看劇場版之前，大家可以先看看《鬼滅》插圖止渴。

《鬼滅》自動畫播出以來人氣急升，勢頭一時無兩，不少畫師都會畫《鬼滅》練習畫功。早前Twitter就興起一個「#イタコマンガ家鬼滅まつり」的Hashtag，各路漫畫家及網絡畫師都以其他漫畫作品的畫風畫《鬼滅》插圖，融合了兩套作品的插圖令網民大叫過癮！

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》11月12日會在香港上映，以炎柱煉獄杏壽郎作為主要人物。

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同場加映︰棋魂｜不思議遊戲、玻璃面具睇美男

日本人氣動畫《棋靈王》（又譯《棋魂》）近日被愛奇藝改編為真人版，由胡先煦、張超等人主演，並在昨日（27日)首播，因作品設定被改為以 1997 年香港主權移交為起點，引起網民熱議。看著宣傳照，不禁感嘆心中的童年回憶又被「真人毀原作」。除了《棋魂》，其實90後也有不少令人難忘的動畫，當中更有不少女生沉迷過。

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