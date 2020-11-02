三上悠亞扮彌豆子！日本除了地味萬聖節COSPLAY之外，一眾AV女優亦大玩另類變裝，深田詠美、橋本有菜大派福利，讓大家看到平時見不到的一面，亦令網民大飽眼福。

女優美(X)搞笑藝人(O)深田詠美，不負眾望拍出一SET連環圖，不過網民全面錯重點，紛紛放大圖片背景，估佢身處何方；平日SELL長腿的橋本有菜難得谷胸上陣，三上悠亞收起性感卻更吸睛。連已引退的明日花綺羅、羽咲美晴都加入戰團。

三上悠亞COSPLAY彌豆子大獲好評。（twitter@yua_mikami）

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《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場電影版屢破紀錄，成為最快達100億日圓票房的動畫，AV界也看到了《鬼滅之刃 》的潛力，同步推出AV版「無限發射篇」。其實過去也有不少「另類山寨」的作品，連新海誠、JOKER、復仇者都逃不出魔掌。

其實《鬼滅之刃 》一早已經出過AV版，今次「無限發射篇」係添食之作，玩食字之餘，參演女優陣容上升至4人，亦更加豪華。過去不少AV廠商都以cosplay為主打，產出不少經典另類山寨作品，拍得好可滿足觀眾，拍得不好的話，分分鐘鹹片變笑片。

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