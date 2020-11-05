約會應該誰埋單，想必是世紀難題吧？提議AA制會否看起來太寒酸？讓男生請客會否顯得太港女？近日，有女生在社交網站 Facebook 專頁 CUHK Secrets 中發文指，作為女生，「都係會期望男方食飯畀錢」，並大數男生要埋單6大原因，惹網民熱議。

（Facebook@CUHK Secrets 截圖）

約會中到底該誰埋單，是讓無數人頭痛的問題。近日，有女生在社交網站 Facebook 專頁 CUHK Secrets 中發文指，作為女生，無論是「第一次約會，甚至拍拖，都係會期望男方食飯畀錢」，又大數男生約會要埋單的6大原因。

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帖文一出引起網民熱議，有網民留言指「assume （假定）人哋要請就係你嘅問題，普通朋友都要請你食飯，咁你不如自己一個人食飯，我諗冇咩人會想同一個第一次見面就屈人請食飯嘅人做朋友」。亦有男生留言指「掉返轉女仔AA，都會搞到男仔覺得被拒絕」；「如果個女仔本身放喺market（市場）都唔搶手，可能女仔請埋男仔食飯都冇人show（理會），So very depends on （非常取決於）男同女嘅 bargaining power （議價能力）」；「如果未拍拖，我會主動畀返自己嗰份，但我認同樓主大部分嘅points，基本上係正解。以前拍拖嘅話，係互相請對方，有時你請有時我請，我都好憎AA，好有疏離感」。

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不論男女，每當遇到這個問題，內心都會無限小劇場：如果全由男生埋單，負擔大不在話下，女生也許會覺得不自在吧！不過如由女生提議AA制，又會否太損男生面子？女生如果想分擔一下，又該如何是好呢⋯⋯前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍指，偷偷埋單已是大忌！如果嚟緊有約會，去到結帳部分，應如何是好？

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