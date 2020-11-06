最近有不少韓劇正在熱播，例如《九尾狐傳》、《Start Up》、《境遇之數》等。這些劇集都有一個共通點，就是男配角跟男主角都一樣高質！《Opener》與大家細數最近5個人氣不輸男主的男配角。

金宣虎

【1】金宣虎

在Netflix熱播韓劇《Start Up》中飾演「高富帥」韓志平組長的金宣虎，相信是近期最高討論度的人氣演員。身高1.83米，兩邊臉頰掛著酒窩，加上在劇中飾演一名超級暖男，成功吸納了不少女粉絲。有指，在劇集播出後，他的IG粉絲增加了至少50萬！原本是話劇演員出身的他，於2017年才於電視圈出道，今年已經35歲，真的超級童顏呢！

+ 8 + 8 + 8

【2】金汎

在劇集《九尾狐傳》中飾演九尾狐李緣（李棟旭飾）弟弟李郎的金汎，最近再次人氣急升。相信各位資深韓粉對他不會太陌生，現年31歲的他，曾經出演11年前經典韓劇《花樣男子》（韓版《流星花園》），在劇中飾演花花公子蘇易正（西門），當年與李敏鎬、金賢重等F4成員都擁有超高人氣。雖然之後他一直有接拍劇集，可惜都沒能引起很大關注，加上家族性遺傳病，令他不得不推辭很多作品的邀請。繼蘇易正後，他終於再遇到第二個「人生角色」了！

+ 8 + 8 + 8

【3】金桐俊

在劇集《境遇之數》中飾演出版社CEO溫俊秀的金桐俊，現年28歲，原是男子組合ZE:A（帝國之子）的成員。在劇中，他不單只是高富帥，而且還對女主角景雨妍（申睿恩飾）一往情深，暖男形象深入民心。不過，他最出名的，竟然是因為「長得超像韓佳人」！在搜尋器上打「金桐俊」，就會有「韓佳人」的名字出現。

+ 3 + 3 + 3

【4】邊佑錫

剛剛終映的劇集《青春紀錄》，在Netflix刷新了韓劇紀錄，登上全球電視劇排行榜第4名。在劇中飾演史慧峻（朴寶劍飾）的有錢仔朋友袁楷效的邊佑錫，同樣因此而受到關注。身高1.87米的他，現年28歲，與南柱赫、張基龍屬同期出身的模特兒，2016年才正式在劇集《Dear My Friends》出道。

【5】崔普閔

最近在《重回18歲》（《18 Again》）中飾演學生會會長徐智浩的崔普珉，在劇中的戲份雖然不算很重，但與女同學洪詩雅（盧正義飾）的情節經常都令觀眾看得小鹿亂撞！今年才20歲的他，是男子組合Golden Child的忙內（年紀最小）成員，之前因為出演《A-TEEN 2》而人氣急升。

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