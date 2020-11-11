雙11又來了，除了上淘寶、天貓等網站網購之外，多年來都發生過不少膠事，馬雲Cosplay、淘寶中伏，甚至有人淘到耳聾。

每年雙11大家關心的除了有甚麼優惠之外，前一天的「狂歡晚會」亦是話題之一。因每次都會邀請不同名人參與，有時連馬雲都會親自粉墨登場。除此之外，更會有人默默期待，今年網民的中伏報告，一起來回顧一下，歷年網購發生過的膠事吧。

馬雲經常在阿里巴巴的年會中扮鬼扮馬。

👇👇👇按圖看10件經典膠事👇👇👇

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👇👇👇看更多網購中伏事件👇👇👇

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同場加映：鬼滅之刃8套AV另類山寨

《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場電影版屢破紀錄，成為最快達100億日圓票房的動畫，AV界也看到了《鬼滅之刃 》的潛力，同步推出AV版「無限發射篇」。其實過去也有不少「另類山寨」的作品，連新海誠、JOKER、復仇者都逃不出魔掌。

其實《鬼滅之刃 》一早已經出過AV版，今次「無限發射篇」係添食之作，玩食字之餘，參演女優陣容上升至4人，亦更加豪華。過去不少AV廠商都以cosplay為主打，產出不少經典另類山寨作品，拍得好可滿足觀眾，拍得不好的話，分分鐘鹹片變笑片。

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