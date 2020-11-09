美國大選2020｜拜登支持者更愛上鹹網？　Pornhub公布大選數據

美國總統大選，拜登已取得超過當選門檻的選舉人票，即將成為美國下一任總統。全球最大的成人網站Pornhub公布大選當日的流量數據，當中不少關鍵州份都有有趣發現。

Pornhub在網站公布2020年美國總統大選11月3日當日，由早上6點至次日早上6點，共24小時，流量跟平日對比的變化，由於美國有不同時區，因此時間都經過調整。除了整體數據之外，Pornhub亦有根據網民的政治取向，甚至挑選了數個關鍵搖擺州份來分析。到底選情一向搖擺的賓州，洲內人民的打J意欲又是否不斷搖擺？支持拜登的網民都比較喜歡打J？

成日網站Pornhub公布大選當日的流量數據。（網站截圖書）

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《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場電影版屢破紀錄，成為最快達100億日圓票房的動畫，AV界也看到了《鬼滅之刃 》的潛力，同步推出AV版「無限發射篇」。其實過去也有不少「另類山寨」的作品，連新海誠、JOKER、復仇者都逃不出魔掌。

其實《鬼滅之刃 》一早已經出過AV版，今次「無限發射篇」係添食之作，玩食字之餘，參演女優陣容上升至4人，亦更加豪華。過去不少AV廠商都以cosplay為主打，產出不少經典另類山寨作品，拍得好可滿足觀眾，拍得不好的話，分分鐘鹹片變笑片。

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