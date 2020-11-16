早前因一條「被芝士鞭打」的影片而成為了一時佳話的韓國吃播YouTuber「Tasty Hoon」，最近再釋出多條超fail的吃播影片，無奈的表情非常搞笑。《Opener》為大家盤點7條韓國近期的爆笑料理失敗影片。

韓國YouTuber「Tasty Hoon」早前釋出一條被芝士鞭打的影片被瘋傳

韓國吃播YouTuber Tasty Hoon早前上載了一條超fail的芝士炸雞短片。原本企圖以噴泉機器造出芝士噴泉，再以炸雞配搭的他，因為芝士未夠液體化失敗，令他慘被芝士鞭打。這條短片令他意外爆紅，訂閱數目直線上升，由影片釋出的10月28日時，訂閱數目不足1萬，短短兩個星期已經增加至接近20萬。除了這條影片之外，近期亦有不少fail的料理短片在韓國被瘋傳。

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同場加映：10項韓星奇特個人技 多賢變異形蜘蛛

TWICE的成員多賢最近在綜藝節目《Radio Star》中展示驚人軟骨功，做完拱橋之後，她竟然能將上半身180度反轉，十足十異形一樣。除了她之外，不少韓星都有奇特的個人技。《Opener》與大家熱數10項韓星奇特個人技。

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