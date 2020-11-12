FB大熱10年challenge　孔劉凍齡　秀智更仙氣　20個韓星十年對比

開罐
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最近社交媒體Facebook興起一股「how much have you changed」的挑戰熱潮，參加者要貼出帳戶裡第一張與最新一張大頭照作對比，看看這些年到底你改變了多少。趁著這波熱潮，《開罐Opener》與大家看看以下這20位韓星這些年的改變！

不少人都有玩這個挑戰／Facebook截圖

學《巾幗梟雄》的柴九名句：「人生有幾多十年！？」近十年內，大家又覺得自己有甚麼改變？最近，社交媒體Facebook興起「#howmuchhaveyouchangedchallenge」，用戶需要貼出第一張與最近一張大頭照作對比。趁著這個熱潮，《Opener》和大家看看以下20名韓星在近10年的變化。

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