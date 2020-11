最近社交媒體Facebook興起一股「how much have you changed」的挑戰熱潮,參加者要貼出帳戶裡第一張與最新一張大頭照作對比,看看這些年到底你改變了多少。趁著這波熱潮,《開罐Opener》與大家看看以下這20位韓星這些年的改變!