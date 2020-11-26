2009年播放的韓劇《花樣男子》，相信是令不少人「入韓坑」的作品。90後的記者，還記得當年班上幾乎每個女同學都在討論這部劇，李敏鎬、金賢重、金汎更成為了大家的男神。數數手指，原來這套劇已經播出11年了，以下這10名《花樣男子》演員的近況又如何？

《花樣男子》

日本經典漫畫《花樣男子》，曾經被多個國家改編拍成電視劇，其中2009年播放的韓版《花樣男子》，屬於最有名的版本之一。劇集播出後有非常高的人氣，捧紅了李敏鎬、金汎等韓版F4成員。時光飛逝，原來這套劇已經播出11年了！最近活躍於劇集《九尾狐傳》的金汎，更認證了李敏鎬送來的應援車，令不少人憶起當年的回憶。以下這10名曾經參演《花樣男子》的演員，近況又如何？

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同場加映：10個曾紅極一時的韓星近況

娛樂圈彷如戰場，不勤力多露面的話，觀眾就會很快將你忘記。由90年代起，不少韓星都曾經做過香港的「師奶殺手」，例如《情定大飯店》的裴勇俊、《天國的階梯》的權相佑。隨著歲月流逝，這堆「一代韓流明星」似乎已經消失於幕前。《Opener》今日和大家看看以下這10名曾經很紅的韓星，他們的近況如何？

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