撰文：李梓媛
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最近於Netflix獨家播放的韓國電影《The Call 超時空通話》，在韓國、台灣、香港等地好評如潮，不少人稱讚它「雖然不是鬼片，但卻拍得像鬼片一樣恐怖」 ，更有網民說晚上電影情節和畫面一直浮現在腦海內。
在戲中飾演連環殺人犯金英淑的全鐘瑞雖然還是新人，但精湛的演技得到了很多關注。其實除了她之外，曾經都有不少韓星在演完殺人犯後，人氣不跌反升。
全鐘瑞在電影《The Call超時空通話》中飾演連環殺人犯金英淑
【1】《The Call》全鐘瑞
年僅26歲的全鐘瑞，於最近Netflix獨家上線的《The Call超時空通話》中，飾演連環殺人犯金英淑。一直被繼母認定是「天煞孤星」的金英淑，自小就被繼母監視。自從有一次，她意外透過電話與20年後生活在同一間屋的書妍（朴信惠飾）聯絡後，為了改變自己的命運，竟將身邊的人一個又一個地殺掉。不少人大讚全鐘瑞的演技，把這個反社會人格的殺人魔演得入型入格。
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