最近於Netflix獨家播放的韓國電影《The Call 超時空通話》，在韓國、台灣、香港等地好評如潮，不少人稱讚它「雖然不是鬼片，但卻拍得像鬼片一樣恐怖」 ，更有網民說晚上電影情節和畫面一直浮現在腦海內。

在戲中飾演連環殺人犯金英淑的全鐘瑞雖然還是新人，但精湛的演技得到了很多關注。其實除了她之外，曾經都有不少韓星在演完殺人犯後，人氣不跌反升。