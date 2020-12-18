「又到聖誕♪又到聖誕♫～」臨近聖誕，一眾中小學生最期待的聖誕Party本來將至，可惜今年受第四波肺炎疫情所影響，中、小學停課，令不少學生的期望落空。雖然無法和同學狂歡，但也可以自製以下大食會經典小食，尋回開Party的感覺！

聖誕聯歡大食會是每年最讓學生們期待的活動，因為這Party同時也象徵著上學期的結束，狂歡完就可以盡情享受十多天假期。雖然說是大食會，但食物通常也並非同學們最期待的部分，因為來來去去也是那數款食物，而且大多也帶「頹味」。

波蘿腸仔可說是七十年代起學生聖誕派對的必備美食。

以下這8款經典Party食物，包括大名鼎鼎的菠蘿腸仔，相信你也一定曾在小學聖誕Party見過！這些食物的特點除了常見外，另一共同點就是夠頹，一看到它們就瞬間回憶起那專屬於童年的味道。

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同場加映：16個童年爆笑誤會 小學雞以為Fax機有特異功能

小時候天真無邪，經常對這個世界有著不少天馬行空的幻想，繼而就演變成種種騎呢誤會，直到長大後回想起才覺得尷尬又爆笑。例如櫃員機內到底有沒有人上班？Fax機真的可以把整份文件送走嗎？ 👇👇👇立即點擊看全部童年爆笑誤會！👇👇👇

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