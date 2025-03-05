驚蟄天氣｜氣溫急降周五跌到13度　9招極速保暖一條毛巾都搞掂

撰文：何穎琪
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今日（3月5日）為二十四節氣的驚蟄，根據天文台預測，東北季候風正為廣東帶來顯著較涼的天氣。趁冷鋒殺到，趕快學會以下這9個快速保暖貼士，迎戰寒風。

香港氣溫一直反反覆覆，時而大霧氣温急升，時而氣温又急降。根據天文台今日(5日)預測，未來一兩日有幾陣雨，氣溫逐步下降。星期五早上相當清涼，市區最低氣溫在13度左右，新界部分地區寒冷，至週末至下週初氣溫逐漸回升，天色較為明朗。氣溫急降下可以如何極速保暖？只要掌握以下9項方法，即使面對低溫也不用再怕手腳凍僵！

誰說保暖就等於要穿得像個笨重的糉子？懂得配搭衣物層次才可以真正發揮最大的保暖效用。除此之外，就連風扇和毛巾原來也可起保暖作用。

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同場加映：日本節目教失眠別喝暖水　3招快速入睡秘技助

現今都市人生活壓力大，不少人每晚都難以安眠，到底有甚麼方法能讓自己睡個好覺呢？日本節目《この差って何ですか》請來醫生推介3招祕訣助我們快速入睡，亦指出坊間一些關於失眠的錯誤理解。 👇👇👇立即點擊看快速入睡秘技助！👇👇👇

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