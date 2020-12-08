韓國人氣綜藝《Running Man》日前竟激起內地網民眾怒，全因節目中的一個「大富翁」遊戲道具，令內地網民怒斥節目組不尊重中國，要求道歉。《Running Man》節目組絕非首個惹怒內地網民的韓國節目或韓星，過往也有不少韓星被指「辱華」，部分原因更令人難以理解。

在這星期播出的《Running Man》節目中，主持人們需參與「大富翁」遊戲，然而道具地圖上將中國五星旗及台北青天白日滿地紅旗並列的設計，隨即引起大批內地網民反感，斥責節目組「不尊重中國」，事件更一度成為微博熱門話題。但有關話題不久後就被微博封鎖，「Running Man」一詞現已成為微博禁語。

《Running Man》節目中的一個遊戲道具，竟然激怒內地網民。（網上圖片）

其實不少韓星也曾得罪內地網民，甚至被轟「辱華」。例如早前防彈少年團的隊長金南俊（RM）因在「范佛里特獎」的得獎感言中提及韓戰，就被內地網民指他忽視中國軍人的犧牲。《Opener》為大家整理了近年14名曾因言論或行為惹起內地網民不滿的韓星，以及事發經過。

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