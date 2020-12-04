Jackson翻唱張學友歌被轟扮外國人腔　8組韓星曾翻唱11首廣東歌

開罐
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韓團GOT7的港人成員Jackson王嘉爾，近年來在內地的人氣高企，經常於多個熱門綜藝節目中亮相。雖然在香港出生，但似乎因為自小就讀國際學校，廣東話不是說得很好。

最近，他翻唱了歌神張學友的《分手總要在雨天》，被大批網民怒轟發音、咬字不正，甚至有網民認為「IU啲廣東話仲好過佢」。《OPENER》與大家重溫一下有哪些韓星曾經翻唱廣東歌，而Jackson的隊友亦曾經在香港演唱會上唱過《浮誇》！

JACKSON翻唱《分手總要在雨天》

曾經有不少人笑言「廣東話可能係世界上最難學嘅語言」。廣東話的發音、音調有多種變化，而且用字亦層出不窮，對外國人來說的確很難。近日，韓團GOT7的香港成員Jackson王嘉爾，在個人YouTube頻道上上載翻唱張學友《分手總要在雨天》的片段，被大批網民留言批評他身為香港人卻發音不正。

▼▼▼點擊圖片查看網民留言▼▼▼

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其中有網民留言提及韓國女歌手IU，表示「IU唱廣東話仲準過佢」。IU過去曾經三度在香港的演唱會及粉絲見面會上唱出廣東歌，包括《囍帖街》、《喜歡你》、以及廣東話版的《夜信》，每次都被港人盛讚廣東話發音正，亦覺得她十分有誠意。以下這8組曾經唱過廣東歌的韓星，你又認為哪個唱得最好？

▼睇片聽下佢哋唱成點▼

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