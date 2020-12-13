所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

有網友發問，懷疑自己因為打手槍打得多，引致尿頻常常去洗手間，因而向男性泌尿研究博士許藍方發問。同時，網上亦不斷流傳用歲數乘以九的方式，來計算一個男性的射精頻率。到底打手槍會引致尿頻嗎？射精次數的公式又是否準確？

打手槍會引致尿頻嗎？射精次數的公式又是否準確？

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+ 8 + 8 + 8

許藍方補充，網友在影片中，以快問快答的方式發問，她也只可以針對尿頻作初步的回答，其實尿頻的原因有很多，例如肌肉過度收縮、神經過度刺激等等。

原影片出處

許藍方博士的粉絲團

同場加映：做愛後即睡惹女友生氣？ 一個動作令她更愛你

啪啪啪之後，大家都會在床上感受餘溫，不少男生都試過激情後昏昏欲睡，原來是一個生理現象？有網友向男性泌尿研究博士許藍方提出疑問，指自己做愛之後都難抵睡意，女友每每為此生氣。這到底是甚麼回事？許博士更教大家一個動作，化降女友怒氣之餘，更可令感情再進一步。

點擊看全文：【性愛那些事#75】做愛後即睡惹女友生氣？ 一個動作令她更愛你

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