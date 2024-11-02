啪啪啪之後，大家都會在床上感受餘溫，不少男生都試過激情後昏昏欲睡，原來是一個生理現象？有網友向男性泌尿研究博士許藍方提出疑問，指自己做愛之後都難抵睡意，女友每每為此生氣。這到底是甚麼回事？許藍方博士更教大家一個動作，化降女友怒氣之餘，更可令感情再進一步。



不少男生都試過激情後昏昏欲睡，原來是一個生理現象？

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許藍方表示，首先我們要了解男生為什麼想睡，同時了解為何女生會覺得生氣，以及如何化解。當男生在射完的一刻，因為荷爾蒙、泌乳激素和催產素的分泌，令男生愛得想睡，這是生理現象。如果男生白天工作很累，做愛的房間環境又很昏暗，加上大家都在床上，男生只會更想睡。

女生在做愛的過程中會有親密感，在女生過程中有被愛的感覺，在高潮過後，會有失落感。這種高潮過後的落差感，會令女生有點鬱悶，這也是生理現象，不是女生可以控制的。

如果這時候碰巧男生，也因自己的生理現象而睡著了，就只會令女生的的鬱悶感更大。若果你好死不死的，睡著時頭撇向了另一邊，那女生就更鬱悶、更容易生氣了。

男生不是不能睡，女生生氣的，是男生沒有做這個動作：抱著她睡。別小看這一個動作，這個動作，可以延續做愛當中的親密感，令女生不會有高潮後的失落感。女生在意的不是男生睡，而是在睡之前，男生有沒有表達出對她的愛。另一方面，女生在高潮過後，也會分泌令人昏昏欲睡的物質，但她沒有睡不代表沒高潮，千萬別誤會！

原影片YouTube出處

許藍方博士的粉絲團

不少「初出茅廬」的朋友，因為經驗不足，很多時都會錯過女神的暗示甚至明示。奶茶妹請來Youtube情趣頻道主持人Choco，由女生動作、行為，及語言三個方面，從女生的角度，由淺入深，教大家拆解女生的對男生的性暗示，免得大家錯失良機。

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