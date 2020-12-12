第四波疫情｜口罩戴到耳背痛？日綜5招KO耳痛　2件家居小物可DIY

整個2020年大家的生活都是圍繞著新冠肺炎疫情，口罩也足足戴了一整年。但口罩戴得時間長又會引起其他煩惱，如皮膚變差及戴到耳朵痛。日本節目《羽鳥慎一モーニングショー》就介紹5招消除因戴口罩而引起的耳痛！

日本節目《羽鳥慎一モーニングショー》截圖

日本晨間節目《羽鳥慎一モーニングショー》日前請來皮膚科專科醫生、醫學博士平田雅子探討因戴口罩而引發的皮膚問題。平田醫生指，長期戴口罩會令耳朵後方的皮膚變得脆弱，嚴重情況者在乾燥的冬天會或會惡化。

想紓緩戴口罩戴到耳朵痛的問題？除了平田醫生的小建議，日本警視廳亦教大家用2件家居小物DIY紓緩耳痛問題。

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近日有連登網民發文《就快帶（戴）咗成年口罩 大家有咩得著？》指由去年至今，已經習慣了戴口罩，不少網民都留言表示，戴口罩令皮膚變得不好，經常生粒粒；亦有網友表示，街上感覺多了靚女，眼睛可多吃冰淇淋，苦中作樂一番；更有人指戴了口罩，可以奉旨西面無人知，十分過癮。

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