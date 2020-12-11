公開大學宣布，校內「大學名稱評選委員會」已就新校名完成審議及評選，暫定新校名為「香港都會大學 Hong Kong Metropolitan University」，將交予教育局，呈上立法會修例。公大表示，改名是為了消除外界對大學只供遙距教育的誤解，早前更向師生、校友及社會各界收集新名建議，引來大量網民創意留言。

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公大早於去年及今年年初諮詢學生、校友及教職員，當中大多數人支持大學重新命名，公大因此廣邀大眾提出對新校名的建議。一向創意爆燈的網民，紛紛留言響應，惡搞、認真、食字、搞笑名字層出不窮。

對於公開大學多改校名為「香港都會大學」，有網民留言指外國「都有間都會大學，曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University，縮寫：MMU）」；「簡稱係唔係刀大？」；「都會大學 All-Know University」。

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

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