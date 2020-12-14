日本動漫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》今年在日本及海外掀起熱潮。不過，再熱播的作品都總有人不看，沒有看《鬼滅》的人活在常常充斥《鬼滅》的世界有甚麼感覺呢？有日本網絡插畫家就用插畫道出了一眾不看鬼滅的人的心聲。

日本網絡插畫師山田全自動（@y_haiku）畫很多以「共鳴」為主題的情境畫，例如「暈車的共鳴」、「不飲酒的人心聲」等，都得到網友留言支持說「好準」。近日他在Twitter上貼文，畫出沒有看《鬼滅》的人對《鬼滅》的感想。他以有點玩味的古代水墨畫風，每張圖配上一句精闢的描述，一語道破沒看《鬼滅》的人心聲，獲日本網民Like爆，你又有沒有共鳴呢？

山田全自動畫了7張不看《鬼滅》的人的心聲插畫。（Twitter@y_haiku）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看你有沒有共鳴👇🏻👇🏻👇🏻

+ 2 + 2 + 2

同場加映︰日本秋葉原變「劏客勝地」 被女僕哄3萬買杯飲品 宅男：很開心

日本秋葉原出名是宅男聖地和電器集中地，除了有大量動漫周邊、女僕咖啡室，還有很多電器商店。不過秋葉原最近驚變成「劏客勝地」，更引起網民熱議。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看原因👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

點擊看全文︰日本秋葉原變「劏客勝地」 被女僕哄3萬買杯飲品 宅男：很開心

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥