大學可說是人生最青春的時間，應該把握當下。日本大學新生選美（Fresh Campus Contest 2020）近日公布結果，從20位入圍候選人中選出冠軍。

日本大學新生選美是全國性大型選美活動，對於剛步入大學校園的新生來說，是每年一度的盛事。得獎者可以獲得100萬日圓獎金，但更吸引得是可得到電視廣告演出機會，可說是進入藝能界的第一步。入圍的20位佳麗是來自不同大學的一年級生，她們經過4次篩選，再經過網民及評判的評審才走到這一步，一點都不容易。

日本大學新生選美於12月6日進行決賽。（YouTube@Oricon）

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「靚女無須努力」是很多人心中的誤解，不過「賣樣搵食」不能過世，要有理想生活還是要自己努力。日本的傳奇陪酒女愛澤Emiri（愛沢えみり）明白這個道理，便靠自己開公司做社長，早前更在節目上公開自己的豪裝家居。

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