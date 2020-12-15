電影《素媛》的真實事件、韓國第一淫魔趙斗淳，日前在刑滿後出獄，回到韓國安山市的住所生活。不少韓國人一直都十分反對他出獄，認為他再犯事的機會率很高，對社會是十個危險的存在。不過，這個人竟然成為了網紅、YouTuber賺取名氣、點擊率的手段！由他出獄的一天開始，就有大批網紅到他家附近進行取材拍攝，造成混亂場面。

在趙斗淳出獄當天，就有不少網紅及YouTuber在現場造成一片混亂／YONHAP NEWS圖片

2008年12月，一名當時年僅8歲的女生「娜英」，在上學途中被當時56歲的犯人趙斗淳拖到一間教堂的廁所內施暴，導致她大小腸流出體外，肛門、性器官80%壞死，需要終身使用人工尿袋和人工肛門。事後趙斗淳以「喝了酒，甚麼都不記得」為辯駁理由，僅被法院判處12年有期徒刑，至2020年12月12日正式出獄。

電影《素媛》就是改編自這件事件

在趙斗淳出獄前，有韓媒報道指他在獄中不斷操練身體，1小時能做1000下掌上壓，而且亦有與趙斗淳為獄友的人表示，他的性欲依然旺盛，「電視及出的電波會容易令他產生性欲」。種種報道，都令人覺得趙斗淳是危險的存在。

趙斗淳出獄／《朝鮮日報》圖片

趙斗淳在出獄後，回到昔日位於安山市的住所生活。受害人一家雖然已經搬離該處，但該處的居民知道了他會回來之後都人心惶惶。禍不單行，趙斗淳的回歸，竟然成為了一眾網紅、直播主、YouTuber的賺錢工具。自從他出獄後，每天都有大批人聚集在他的住所附近進行拍攝、直播，嚴重滋擾那裡的居民。警方表示，每天都接到至少70宗因為網紅生事而報警求助的電話。

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