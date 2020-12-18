韓國網紅林李知Leezy（譯音），曾經因為被指外表長得像日本知名女星廣末涼子而人氣急升。女團、演員出身的她近年轉戰YouTube界，穿著極度性感的衣服演奏樂器，雖然知名度急升，但卻被網民大罵。究竟發生什麼事呢？

韓國網紅Leezy／YouTube@이지Leezy

日本女星廣末涼子／網上圖片

女團出道後轉型拍18禁電影

Leezy，本名李芝英，1986年4月19日出生，現年34歲，是一名YouTuber。2012年，她以女團Gangkiz之名出道，以藝名「李海仁」活動，至2014年組合解散後，她轉型為演員，曾經出演《五指》、《魔女之城》等韓劇，之後更於2019年的電影《女人戰爭：搬來的男人》中有大膽的露出鏡頭。

轉戰YouTube

今年4月開始，Leezy開始全面進攻YouTube市場。因為擅長彈鋼琴及手指琴（Kalimba），加上擁有豐滿的身材，所以經常在YouTube上上載穿著性感服裝演奏樂器的片段，不少片段都有超過一百萬的瀏覽量。

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被罵是「網絡妓女」

最近她上載了一條名為「網路妓女的生活」的影片，表示最近因為網民的舉報，而令YouTube頻道被停止收益，而該影片後半段，亦加插了她的「出浴鏡頭」，吸引超過360萬人點擊。

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