年頭年尾都好多大時大節，剛錯過聖誕新年，仍未出POOL的男生當然心急想揾到女神，但追女仔可以說是難度極高的S級任務（除非閣下天生金城武咁），欲速則不達，途中仲有無數嘅致命地雷，稍一不慎就會全軍覆沒！

年頭年尾又聖誕又新年又情人節，望到愛人一對對，總會令單身嘅你零舍心急出Pool。不過通常心急就會中伏，隨時嚇親對方；唔單止追唔到人，仲可能會被人當係變態佬。

大時大節，總會令單身嘅你尤其想出Pool。（《W-兩個世界》劇照）

追女仔講求耐性，如果依家先啱啱開始發展，千祈唔好急於要在大時大節「打爆機」，否則只會功虧一簣。原來唔單止心急會出事，就連叫對方BB都係「自殺式」行為！綜合網民意見，以下呢13個追女禁忌，你又有冇唔小心中過？

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同場加映：占卜家揭2021年最有異性緣的4大面相

2020已經完結，大家是否都曾希望要脫單出「出Pool」但做不到呢？不要緊，2021年又是一個新開始，日本占卜家分享了2021年最有異性緣的4種面相，快看你是不是其中一種。

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