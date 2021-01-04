日前（1日）舉行的《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，由年僅21歲的姜濤奪得奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」和「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」兩個大獎，成為最年輕的「我最喜愛的男歌手」得主。結果引來不少熱議，有網民更回帶緬懷哪些年的港產歌星，他們年輕時青澀的模樣你見過嗎？

梳著帥氣髮型的張衛健根本就是小鮮肉一名！ (網上圖片)

姜濤以21歲破紀錄之齡奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」惹不少網民熱議，有不少網民懷緬當年的香港歌壇，《開罐 Opener》帶大家齊齊回帶，回到10位港產巨星後生時，以下各歌星年輕時青澀的模樣你又認的幾多？

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本文資料摘錄自《蘇民峰2021牛年年運程》。

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