聖誕想約男/女神難開口？專家教4招邀約零尷尬｜出Pool補習班#61

撰文：芝芝妹妹
最後更新日期：
不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！
如果你遇上出Pool難題，可以email到opener@hk01.com，《脫單補習班》會邀請專家免費為你解答。
《愛的迫降》 劇照
又到聖誕，想約心儀的對象但又不知道用甚麼理由？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享4個小技巧，助大家提升約到男/女神的成功率，又問得自然唔覺尷尬！
▼▼▼▼▼點擊專家教4招邀約零尷尬▼▼▼▼▼
同場加映：專家教聖誕初次約會指南 一文看清6大注意位｜出Pool補習班#24
已預先訂好節目，選好了衣著，就能在對方心中留下好印象？原來從微小的小細節，可看出男生對約會的重視程度。但各位準備去約會的男生們，又有否注意？為了能在約會中留下好印象，Speed Dating Fever 負責人Frankie Wong 總結8項約會清單，助男生能在心儀的女生面前好好表現！
▼▼▼▼點擊看男生約會加分位▼▼▼▼
+2
+2
+2
點擊看全文：專家教聖誕初次約會指南 一文看清6大注意位｜出Pool補習班#24