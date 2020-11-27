近年不少人都用交友APP擴闊社交圈子，惟若誤交不法份子則可大可小。近日一名37歲男子透過交友程式Skout結識一名女子並相約共晉晚餐，當送醉酒女子乘的士回家途中，男子突被5名大漢拖出車並毆打、打劫兼被拍下祼照。男子事後報警，經調查後警方於25日拘捕3名涉案男子。

究竟如何使用交友APP才能保障自己，免被劫情劫色又被騙感情？《開罐Opener》整合了用家意見，教大家在使用交友APP時如何自保。