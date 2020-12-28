韓國知名女團「少女時代」的隊長太妍，日前被韓媒爆料指她和男團VIXX成員RAVI秘戀一年。消息傳出後，女方的經紀公司率先回應並否認戀情，但男方的工作室之後卻承認戀情，惟經紀公司隨後再發表官方立場否認戀情。

RAVI（左）與太妍（右）被爆料指熱戀1年

現年31歲的少女時代隊長太妍，自從2014年與同門師弟EXO成員伯賢分手後，相隔6年疑似再有新戀情！韓媒《JOYNEWS24》日前獨家報道太妍與27歲VIXX成員RAVI秘戀一年，指他們25、26、27日連續3天「形影不離」一直在一起。消息傳出後，不少網民留言祝福他們，不過太妍的所屬公司SM娛樂火速否認傳聞。然而，RAVI的個人工作室卻承認了戀情。你以為這已經是結局？錯了！劇情反轉又反轉，RAVI的經紀公司之後再發表官方立場，指二人只是親近的前後輩關係。錯綜複雜、前言不對後語的回應，令網民感到十分困惑。

除了這宗緋聞之外，過往亦曾經有不少經紀公司在回應緋聞時，作出「神回應」。《Opener》與大家重溫當中7宗最經典的事件。

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同場加映：8名曾認吸毒韓星近況

韓國組合BTOB成員鄭鎰勳近日被媒體大爆吸食大麻時間表達4、5年，更被指今年年中突然入伍是為了逃避調查，而其所屬的CUBE事務所已發聲明承認事件。除了他之外，曾經有不少韓星都被捲入吸毒風波。

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