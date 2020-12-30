踏入「森林動物園」你會期望裡面有甚麼？雀鳥？猴子？還是在叢間穿梭的老虎？內地有一個森林動物園，入場費只要5元人民幣，有網民抱著一試無妨的心態入場，結果......

近日內地一個動物園再次在網絡瘋傳，事源有網民在微博發文，請大家分享「看過最敷衍的動物園」，網民分享的內容不外乎是人扮動物、或者日久失修的動物園，不過其中一個外型土炮的「森林動物園」，內裡展出的動物卻引起網民捧腹大笑：「哈哈哈，這他X的太過份了！真會玩！」

看到內容之後，門前的動物兇猛成了笑話。

👇👇👇按圖看動物園展出及網民回應👇👇👇

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說到古怪景點，又怎只一個？國內不時都會出現令人黑人問號的景點，例如早前的飛天之吻，以及有如小丸子爺爺一樣的復修大佛，花錢入場，看到如此有「特色」的地面，不知好嬲定好笑。

👇👇👇按圖看15個黑人問號景點👇👇👇

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同場加映：12件2020年膠人膠事大檢閱 林作晉身時裝車禍界、母子九號波露營

2020年快將過去，今年對全世界來說都十分不順利，不過膠人膠事年年有，今年不會特別少，由年初「大媽信政府唔怕」，到年中林作買西裝事件，都提醒著我們，世道再差，白目的人也會繼續為我們帶來歡樂。

立即CLICK入內文睇足本版：12件2020年膠人膠事大檢閱 林作晉身時裝車禍界、母子九號波露營

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