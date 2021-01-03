說起安齋拉拉，一時三刻你未必知道是誰，可是說起宇都宮、RION，各位老司機一定會瞬間露出一個大家都懂的微笑。到底為什麼她改了三次名？又何成為AV傳奇？

沒錯，這位2020年最強AV女優安齋拉拉，真身就是那位有著乳神稱號的AV界傳奇，三進三出仍然可以屹立在業界頂峰的女人。她去年年底以安齋拉拉之名，「新人」身份重新出道，震驚業界及一眾FANS，一年間推出的所有作品，全部都衝上銷售榜首位，不少網民笑言她是在刷小號。

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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