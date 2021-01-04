緊接著ViuTV早前引起熱議的全民造星，無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》預計於3月首播，不少網民都好奇，今次又會有甚麼的火花，又或者會否出現甚麼奇人異士。

這些年來出現過大大小小的選秀節目，有的搞笑，有的認真，亦出現過不少奇人，例如在以搞笑為主的《殘酷一叮》，出現過《忘情水》、《大日子》，卻又出現了後來成為歌手的扮聲專家馮文樂；在以認真為主的《中國夢之聲》，又會出現了一個令內地網民嘖嘖稱奇、令韓紅當眾爆粗的「波瀾哥」，這10個選秀節目奇人，你仲記得幾多個？

馮文樂扮李克勤，連本尊都拍晒手。

👇👇👇按圖看10個那些年的選秀奇人👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

同場加映：現役AV男優Twitter發文 意外揭業界秘密 男優鏡頭背後7件辛酸事

AV男優很幸福？相信不少人都知道，這工作沒想像中簡單，不過近日現役AV男優吉村卓一篇TWITTER發文，意外揭露男優辛酸一面。因為肺炎疫情關係，日本AV工作陷入當停工狀態，AV達人一劍浣春秋，引述吉村卓早前在TWITTER發文，指他個人亦十分注重安全，日本的緊急狀態一日未解除，他就不接工作，直言就算長期停工也沒關係。

立即CLICK入內文睇足本版：現役AV男優Twitter發文 意外揭業界秘密 男優鏡頭背後7件辛酸事

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈