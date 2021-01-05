AKB48神7成員之一的板野友美今早（5日）在社交網站宣布封盤，更上載結婚戒指照片放閃。帖子一出，立刻引來大量演藝人好友祝福，包括高橋南及其他AKB48前隊友。

AKB48的元祖「神7」是指在第一、二屆總選舉中獲得頭七位的成員，包括前田敦子、板野友美、篠田麻里子、高橋南、大島優子、小嶋陽菜、渡邊麻友。29歲的板野友美宣布結婚的帖文現已累積超過20萬讚好，高橋南、大島優子、小嶋陽菜等前隊友都有留言恭喜她。

【1】板野友美以一張甜蜜合照公布婚訊。（IG@tomo.i_0703）

板野友美的結婚對象是棒球選手高橋奎二，兩人透過朋友介紹認識，交往一年半之後結婚。她形容高橋是︰「毫不掩飾自己像少年般純真坦率的個性，會直接和我溝通，任何時候也認真地面對著我的樣子，令我自然地想一直留在他身邊。」並附上兩人的婚戒放閃。

【1】她讚老公純真率直。（IG@tomo.i_0703）

【1】並附上兩人的婚戒放閃。（IG@tomo.i_0703）

現在神7早已畢業，除板野友美外，另外有幾位成員都已結婚，有人退出娛樂圈，亦有人繼續大放異彩，到底她們的近況如何呢？

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