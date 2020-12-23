日本第一牛郎Roland一向自信同EQ爆棚，用其霸氣吸引粉絲支持。不過最近他就在YouTube破天荒上載一段低頭道歉的影片，好多網民一頭霧水，不知發生甚麼事。

Roland兩日前（21日）在YouTube上載了一段影片，向公眾道歉。事緣是Roland與一向感情甚好的搖滾歌手Gackt合作開設時裝品牌「G&R」，上星期才剛開記招大肆宣傳，但2日後就被網民指抄襲國外品牌的設計。Roland火速上載道歉影片，並承認自己作為品牌監督，沒有盡好責任，讓抄襲事件發生是他的錯。而站在鏡頭後的拍攝者則代表網民向Roland詢問各種問題，他都一一解答。

Roland首次如此嚴肅認真地說「對不起」。（YouTube@THE ROLAND SHOW【公式】）

「G&R」（右）的服飾被指抄襲外國品牌。（網上圖片）

Roland的道歉影片現已累積超過160萬觀看次數，並引起大量網民討論。很多人欣賞他認真的態度，雖然平時極度自戀，但發生事故的時候還是好好地背起責任，而且也沒有推卸給其他人，說他連道歉都好霸氣。相反，本來與Roland合作的Gackt也同樣上載了道歉影片，並表示自己也對抄襲事件感到很生氣。不過網民就認為Gackt的態度囂張，說是道歉不如更似推卸責任，應該學習Roland深刻反省的態度。

網民認為Gackt的態度不如Roland真誠。（YouTube@がくちゃん GACKT official YouTube）

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說到Roland的高EQ，他以往也用十分幽默自信的答案回應網民，不妨看下圖回顧一下Roland與網民的精彩對話。

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