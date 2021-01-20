BP Jennie開YouTube頻道4日破400萬訂閱　韓星YT訂閱人數TOP 20

開罐
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韓國女團Blackpink成員Jennie，近日開通了個人YouTube頻道，開了4天已經有超過410萬人訂閱，氣勢強勁。近年不少韓星都有轉戰YouTube界，《Opener》為大家整理20名最多訂閱者的韓星YouTuber。

Blackpink Jennie在1月16日開通YouTube頻道／YouTube@Jennierubyjane Official

近年不少韓星都加入YouTube界當YouTuber。因為已經有一定的知名度，所以他們當YouTuber可說是事半功倍，就算不拍一些特別題材的影片，只上載一些日常生活的vlog，已經有很多人觀看。以剛剛開通YouTube頻道的Jennie為例，她的第一條影片上載不足5天，已有超過1700萬點擊率。截止2021年1月21日，擁有最多訂閱者的韓星YouTuber有哪些？他們在YouTube又能賺到多少錢？注意官方的音樂頻道是不計算在內的！

▼▼▼點擊圖片查看韓星YT訂閱數TOP 20▼▼▼

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有follow開韓流的話，就會發現近年不少韓星都經常貼出「餐車認證照」，其實都是屬於應援的一種。到底進行這些應援需要花費多少？實際又有甚麼用途或意義？

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