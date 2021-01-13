港人常用的通訊程式WhatsApp更改私隱條款引起全球棄用潮，不少用戶紛紛「轉會」到其他通訊程式，例如「Signal」。對於韓國人，或者香港熱愛韓國文化的「韓粉」來說，則早早就是「KakaoTalk」用戶，更大讚Kakao性能強，Stickers又多又靚。

Kakao Talk

WhatsApp忽然被全球用家棄用，不少人都在尋找其他合適的通訊程式代替。除了港人熟悉的Line、Telegram、以及最近新興起的Signal之外，韓國推出的KakaoTalk亦是其中之一的選擇。以往，KakaoTalk在香港的使用率不算高，相信大部分下載的用戶都是喜歡韓流的粉絲，往往一用愛上。作為KakaoTalk用戶之一的記者，歸納香港韓粉為何會用KakaoTalk、又為何會覺得KakaoTalk好用的十件共鳴事。

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