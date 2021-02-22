撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-22 17:27

新年過後，減價陸續有來！即日起兩大服裝品牌ZARA及Cotton On均進行門市官網減價，各款男女裝如T恤、襯衫、外套等均低至2折發售。減價幅度絕不輸聖誕減價外，更驚喜的是，去年一推出便賣斷貨的ZARA X Jo Malone香水系列亦同樣有減！最平只需$59便能買到！

是次優惠的減價幅度絕不輸聖誕時期的減價！（ZARA）

ZARA｜全店2折起 Jo Malone聯乘系列都減！

ZARA即日起推出官網及門市同減價優惠。雖說ZARA不時都有減價，但卻非每次都減得多！與聖誕時推出的「Special Price」減價比較，是次的「SALE」減價明顯更划算，以往減價一些T恤或外套，最低價都要$79，不過今次卻一減再減，最平只需$39！但要注意較多為秋冬款，怕熱的朋友們買前不妨多留意產品的質料及厚度，以免買完又要等到下季才能穿！

女裝來說，有不少糖果色針織衫及外套選擇，價錢大多$159至$199。男裝方面，款式不及女裝多，不過就記者所見，大量淨色百搭褲款減至$99，可謂與UNIQLO看齊，值得入手。尺寸方面，各款式尺寸存貨不一，但大多都有至少2個碼數選擇。

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而數到是次減價中最吸引的，必數在去年暑假推出便旋即賣斷貨的ZARA X Jo Malone香水系列！今次不但全系列8款齊備，而且3個容量均有減價，最平只需$59！以如此親民價錢買到大熱聯乘系列，實屬難得。記者身邊不少朋友均準備趁機入貨！

香水以外，記者認為袋款亦是今次減價值得入手的產品之一。多款單肩包、手拿包均減至最低$49，而且不少均是黑色「穩陣款」！

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網購運費方面，買滿$400可獲免運費，否則收取$39運費。另外如選擇ZARA門市自取，則不設門檻免運費，不過要注意並非每一件產品均能提供門市自取，減價未有標明完結日期。

Cotton On｜限時減價半價起

ZARA以外，Cotton On近期亦有推出限時減價，官網及門市同步進行低至半價優惠。就官網所見，Cotton On有較多夏季款式，T恤、背心及短裙等均齊備，另外亦有不少家居服及運動服選擇，款式大多走簡約淨色風格。

價錢方面，女裝最平減至$70、男裝最平減至$30！另外亦有Cotton On旗下品牌的文具精品減價，筆記本及筆袋等減至最平$20。尺寸方面，大多T恤及褲款的碼數選擇均齊備，但不少外套款均只剩下1至2個碼數。網購運費方面，買滿$300即免運費，否則要付$30運費。

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※ 價錢資料只供參考，一切以各品牌官網最新資料為準

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買新衣服前，不妨先做好收納！早前便有一款收納用品再度引起日本網民熱話，這款相當受歡迎的MUJI收納產品正是「やわらかポリエチレンケース」（PE儲物盒），香港同樣有售！

雖然不是最新產品，但憑着無印風標誌性的簡約白色外表、多個尺寸和形狀選擇、便於清潔的材質及可以加盒蓋方便疊放等特點而獲得不少網民的青睞，利用它把家居每個角落整理得井井有條，當中更有不少新奇用法，相當值得大家參考！🔻🔻🔻點圖睇網民熱推6種收納用法🔻🔻🔻

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同場加映：10個曾紅極一時的過氣潮牌 邊間仲未執？

主打美國及日本潮流品牌的日資連鎖服裝品牌ICE FIRE，在港已有近40年歷史，繼早前推出「Goodbye Sale」後，近日正式宣布將於3月全線結業。雖然新一代未必熟悉ICE FIRE，但於8、90年代至千禧年代頭，ICE FIRE可謂盛極一時，為不少崇尚潮牌朋友們必到的勝地，而招牌的SCENE Logo T恤亦是一代潮物，就算貴價仍有價有市。



不過隨着潮流的更替和市場的變化，大勢已去的品牌當然不止ICE FIRE。有些就算逃過結業一劫，卻風光不再。《開罐 opener》齊集網民熱數的10間盛極一時的潮牌，讓大家一同想當年。👇👇👇點圖睇10間過氣潮牌邊間仲未執？👇👇👇

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