撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-16 18:24

農曆新年在「禮多人不怪」的傳統之下，總會收到一兩盒新年禮盒。在金莎、丹麥藍罐曲奇、樂家杏仁糖及壽桃鮑魚麵等經典禮盒中，最令人「聞風喪膽」的必數嘉頓什餅，「紅噹噹」搶鏡外型，加上驚人份量、一大罐分為4層、8款口味共180塊，從內到外都相當高調，肯定是最難食得完的賀年禮品。為免擔驚受怕，今年便有網民於討論區開PO，向各界軍師請教「消滅」嘉頓什餅的方法。

其實嘉頓什餅貴為「食極唔完」的代表並非新鮮事，早於約五年前已有網民在高登討論區發布潮文《新年流流, 嘉頓家庭什餅掀起拜年攻防戰》，講述小時候食餅的慘痛經歷，當中一句「假如話耶穌用五餅二魚餵飽五千信眾，嗰五塊餅肯定係呢個紅色嘉頓鐵罐度攞出嚟。」更重新定義五餅二魚的意思，令網民爆笑不已。

共180塊的嘉頓什餅（資料圖片）

嘉頓什餅貴為賀年禮盒的形象確實根深蒂固，每年總會收到。近日便有網民開PO分享自己從親戚手上得到嘉頓什餅的故事、並向大家求救「消滅」方法，結果得到不少回應，當中有認真建議亦有搞鬼方法，可謂創意無極限。若你如此幸運手上亦有一罐，不妨參考網民的KO妙法。

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