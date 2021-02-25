撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-25 07:00

早前日本潮牌AMBUSH推出索價近$3000的索帶手鐲飾物，一推出旋即引起大眾討論，因為其外型與五金舖所買到的真．索帶可謂沒有分別，但價錢卻隨時相差數十倍，令人不禁感嘆「潮流嘅嘢真係識條膠咩」。不過繼索帶後，從AMBUSH SS21季度新品中再次發現令人震驚的潮物，絕對能令你明白原來創意真的無極限！

早前日本潮牌AMBUSH推出索價近$3000的索帶手鐲飾物，一推出旋即引起大眾討論。（AMBUSH）

該潮物正是手錶外型的手鐲，沒有了手錶運行的部份，只剩下手錶框，承惠$7395……不過大家不用太驚訝，歷年來潮流界還是有不少令人相當「驚喜」的潮物。👇👇👇點圖20件令人搲晒頭的潮流單品👇👇👇

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一款名牌蜜粉粉撲早前引起日本網民熱話，只因明明是走甜美少女風的蜜粉粉撲，其外型設計竟然讓人一秒想歪，有網民甚至說「難以直視」。不過令人哭笑不得的又豈止這個蜜粉撲，看看以下10款讓人一秒想歪的商品，一起測試你的思想有多邪惡！🔻🔻🔻點圖睇10款讓人一秒想歪的商品🔻🔻🔻

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同場加映：10個曾紅極一時的過氣潮牌 邊間仲未執？

主打美國及日本潮流品牌的日資連鎖服裝品牌ICE FIRE，在港已有近40年歷史，繼早前推出「Goodbye Sale」後，近日正式宣布將於3月全線結業。雖然新一代未必熟悉ICE FIRE，但於8、90年代至千禧年代頭，ICE FIRE可謂盛極一時，為不少崇尚潮牌朋友們必到的勝地，而招牌的SCENE Logo T恤亦是一代潮物，就算貴價仍有價有市。



不過隨着潮流的更替和市場的變化，大勢已去的品牌當然不止ICE FIRE。有些就算逃過結業一劫，卻風光不再。《開罐 opener》齊集網民熱數的10間盛極一時的潮牌，讓大家一同想當年。👇👇👇點圖睇10間過氣潮牌邊間仲未執？👇👇👇

仲有另外5間！點擊睇全文：ICE FIRE 3月全線結業 10個曾紅極一時的過氣潮牌 邊間仲未執？